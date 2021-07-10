Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika habere göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,36, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,36, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,92 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,25 kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: