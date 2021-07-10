Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,36, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,36, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,92 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,25 kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,3634129346
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1872666
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,07302010
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,38765618
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,16806911
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5938380
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,9213121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3432320
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,6725621835
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,03523912
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,12541
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3930226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,191119813
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,2515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3215150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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