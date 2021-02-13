Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:12
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberleri: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,26 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,26 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,85 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,27 ile borçlanma araçları fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4231426847
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03705714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9622210
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,89715516
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,40736212
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3537325
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,5213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3028280
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,2626522339
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,27542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,18520
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8529281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,4011710710
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4728253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3016160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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