Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

09.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:05
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,17 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,17 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,57 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,60 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,21 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,3030324756
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,38715219
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5818135
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,9368635
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5571665
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,05352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5713211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1727270
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,1726219170
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,21551836
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,04220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,6029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,3611710413
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4627225
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9516016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1616160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay İlker Başbuğ Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Kylie Jenner Seren Serengil
Spor İsmail Kartal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:08:32. #1.14#
title