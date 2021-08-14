Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.360,80315,1014,50Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 360,80 315,10 14,50 Tofaş Oto. Fab. 42,56 38,52 10,49 Koç Holding 23,04 20,98 9,82 Şişe Cam 8,69 8,00 8,62 Aksa 18,00 16,60 8,43 Migros Ticaret 37,22 34,42 8,13 Bim Mağazalar 69,45 64,50 7,67 Logo Yazılım 39,56 37,66 5,05 Kardemir (D) 8,37 8,00 4,62 TAV Havalimanları 23,48 22,50 4,36 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 17,94 20,44 -12,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 7,34 -9,40 Bera Holding 9,99 10,85 -7,93 Albaraka Türk 1,50 1,62 -7,41 Brisa 22,60 24,40 -7,38 İndeks Bilgisayar 6,00 6,34 -5,36 Erbosan 144,00 151,80 -5,14 Ereğli Demir Çelik 19,74 20,80 -5,10 İş Fin.Kir. 2,96 3,11 -4,82 Konya Çimento 855,00 897,00 -4,68 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.783.373.679 Kardemir (D) 6.157.951.107 Şişe Cam 5.330.824.583 Ereğli Demir Çelik 4.361.136.051 Türk Hava Yolları 3.489.832.642 Tüpraş 3.259.044.009 Yapı ve Kredi Bank. 2.902.016.616 Petkim 1.989.963.609 Koç Holding 1.802.795.107 Akbank 1.746.960.867 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi