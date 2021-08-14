Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)

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Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.360,80315,1014,50Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yat. Paz.
|360,80
|315,10
|14,50
|Tofaş Oto. Fab.
|42,56
|38,52
|10,49
|Koç Holding
|23,04
|20,98
|9,82
|Şişe Cam
|8,69
|8,00
|8,62
|Aksa
|18,00
|16,60
|8,43
|Migros Ticaret
|37,22
|34,42
|8,13
|Bim Mağazalar
|69,45
|64,50
|7,67
|Logo Yazılım
|39,56
|37,66
|5,05
|Kardemir (D)
|8,37
|8,00
|4,62
|TAV Havalimanları
|23,48
|22,50
|4,36
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|17,94
|20,44
|-12,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,65
|7,34
|-9,40
|Bera Holding
|9,99
|10,85
|-7,93
|Albaraka Türk
|1,50
|1,62
|-7,41
|Brisa
|22,60
|24,40
|-7,38
|İndeks Bilgisayar
|6,00
|6,34
|-5,36
|Erbosan
|144,00
|151,80
|-5,14
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|20,80
|-5,10
|İş Fin.Kir.
|2,96
|3,11
|-4,82
|Konya Çimento
|855,00
|897,00
|-4,68
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.783.373.679
|Kardemir (D)
|6.157.951.107
|Şişe Cam
|5.330.824.583
|Ereğli Demir Çelik
|4.361.136.051
|Türk Hava Yolları
|3.489.832.642
|Tüpraş
|3.259.044.009
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.902.016.616
|Petkim
|1.989.963.609
|Koç Holding
|1.802.795.107
|Akbank
|1.746.960.867
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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