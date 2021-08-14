Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yat. Paz.360,80315,1014,50Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yat. Paz.360,80315,1014,50
Tofaş Oto. Fab.42,5638,5210,49
Koç Holding23,0420,989,82
Şişe Cam8,698,008,62
Aksa18,0016,608,43
Migros Ticaret37,2234,428,13
Bim Mağazalar69,4564,507,67
Logo Yazılım39,5637,665,05
Kardemir (D)8,378,004,62
TAV Havalimanları23,4822,504,36
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekom.17,9420,44-12,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,657,34-9,40
Bera Holding9,9910,85-7,93
Albaraka Türk1,501,62-7,41
Brisa22,6024,40-7,38
İndeks Bilgisayar6,006,34-5,36
Erbosan144,00151,80-5,14
Ereğli Demir Çelik19,7420,80-5,10
İş Fin.Kir.2,963,11-4,82
Konya Çimento855,00897,00-4,68
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası7.783.373.679

Kardemir (D)6.157.951.107

Şişe Cam5.330.824.583

Ereğli Demir Çelik4.361.136.051

Türk Hava Yolları3.489.832.642

Tüpraş3.259.044.009

Yapı ve Kredi Bank.2.902.016.616

Petkim1.989.963.609

Koç Holding1.802.795.107

Akbank1.746.960.867

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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