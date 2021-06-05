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Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik31,0427,1614,29
İhlas Gayrimenkul1,141,0014,00
TAV Havalimanları25,9623,4210,85
Türk Hava Yolları14,0412,988,17
Sabancı Holding9,248,637,07
İpek Doğal Enerji13,9013,046,60
Koza Madencilik16,6915,716,24
Tüpraş103,0097,605,53
GSD Holding1,921,825,49
İhlas Holding0,610,585,17
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv3,914,67-16,27
Bera Holding23,6827,00-12,30
Yataş14,9816,50-9,21
Odaş Elektrik2,122,32-8,62
Verusa Holding52,8056,40-6,38
Konya Çimento833,30885,80-5,93
İş Y. Men. Değ.16,1217,07-5,57
Gübre Fabrik.59,8563,30-5,45
Alarko Holding9,5010,02-5,19
Hektaş9,119,58-4,91
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları8.523.233.607

Garanti Bankası6.244.083.705

Kardemir (D)3.685.310.361

Sasa Polyester3.517.311.926

Yapı ve Kredi Bank.2.929.849.394

Petkim2.907.806.059

Koza Altın2.789.902.191

Tüpraş2.695.420.638

Ereğli Demir Çelik2.324.993.584

Şişe Cam2.302.440.199

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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