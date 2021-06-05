Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 31,04 27,16 14,29 İhlas Gayrimenkul 1,14 1,00 14,00 TAV Havalimanları 25,96 23,42 10,85 Türk Hava Yolları 14,04 12,98 8,17 Sabancı Holding 9,24 8,63 7,07 İpek Doğal Enerji 13,90 13,04 6,60 Koza Madencilik 16,69 15,71 6,24 Tüpraş 103,00 97,60 5,53 GSD Holding 1,92 1,82 5,49 İhlas Holding 0,61 0,58 5,17 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,91 4,67 -16,27 Bera Holding 23,68 27,00 -12,30 Yataş 14,98 16,50 -9,21 Odaş Elektrik 2,12 2,32 -8,62 Verusa Holding 52,80 56,40 -6,38 Konya Çimento 833,30 885,80 -5,93 İş Y. Men. Değ. 16,12 17,07 -5,57 Gübre Fabrik. 59,85 63,30 -5,45 Alarko Holding 9,50 10,02 -5,19 Hektaş 9,11 9,58 -4,91 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.523.233.607 Garanti Bankası 6.244.083.705 Kardemir (D) 3.685.310.361 Sasa Polyester 3.517.311.926 Yapı ve Kredi Bank. 2.929.849.394 Petkim 2.907.806.059 Koza Altın 2.789.902.191 Tüpraş 2.695.420.638 Ereğli Demir Çelik 2.324.993.584 Şişe Cam 2.302.440.199 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi