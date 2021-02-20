Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:07
Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş34,8626,5831,15
Sasa Polyester44,8234,4230,21
Verusa Holding72,6560,6019,88
Kordsa Teknik Tekstil26,5822,4618,34
Ford Otosan192,00162,4018,23
Gübre Fabrik.79,8069,1515,40
Anadolu Grubu Holding33,9429,5814,74
Net Holding4,694,1513,01
Aksa17,6715,9810,58
Albaraka Türk2,472,2410,27
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.385,001.523,10-9,07
Bursa Çimento4,594,95-7,33
İş Bankası (C)6,066,50-6,77
Kartonsan76,3580,80-5,51
Garanti Bankası9,449,92-4,84
İş Fin.Kir.3,944,14-4,83
Doğan Holding3,413,58-4,75
Akiş GMYO3,473,63-4,41
Kerevitaş Gıda6,206,48-4,32
Coca Cola İçecek75,5078,77-4,15
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Koza Altın15.247.135.211

Sasa Polyester13.657.853.662

Garanti Bankası7.918.495.766

Petkim7.579.420.155

T. Halk Bankası7.577.391.636

Gübre Fabrik.7.297.854.347

Vakıflar Bankası7.145.678.007

Türk Hava Yolları5.365.092.790

Emlak Konut GMYO4.321.492.404

Karsan Otomotiv4.239.486.812

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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