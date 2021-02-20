Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:07
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|34,86
|26,58
|31,15
|Sasa Polyester
|44,82
|34,42
|30,21
|Verusa Holding
|72,65
|60,60
|19,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,58
|22,46
|18,34
|Ford Otosan
|192,00
|162,40
|18,23
|Gübre Fabrik.
|79,80
|69,15
|15,40
|Anadolu Grubu Holding
|33,94
|29,58
|14,74
|Net Holding
|4,69
|4,15
|13,01
|Aksa
|17,67
|15,98
|10,58
|Albaraka Türk
|2,47
|2,24
|10,27
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.385,00
|1.523,10
|-9,07
|Bursa Çimento
|4,59
|4,95
|-7,33
|İş Bankası (C)
|6,06
|6,50
|-6,77
|Kartonsan
|76,35
|80,80
|-5,51
|Garanti Bankası
|9,44
|9,92
|-4,84
|İş Fin.Kir.
|3,94
|4,14
|-4,83
|Doğan Holding
|3,41
|3,58
|-4,75
|Akiş GMYO
|3,47
|3,63
|-4,41
|Kerevitaş Gıda
|6,20
|6,48
|-4,32
|Coca Cola İçecek
|75,50
|78,77
|-4,15
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Koza Altın
|15.247.135.211
|Sasa Polyester
|13.657.853.662
|Garanti Bankası
|7.918.495.766
|Petkim
|7.579.420.155
|T. Halk Bankası
|7.577.391.636
|Gübre Fabrik.
|7.297.854.347
|Vakıflar Bankası
|7.145.678.007
|Türk Hava Yolları
|5.365.092.790
|Emlak Konut GMYO
|4.321.492.404
|Karsan Otomotiv
|4.239.486.812
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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