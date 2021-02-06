Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)
06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:13
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|26,44
|20,44
|29,35
|GSD Holding
|2,67
|2,32
|15,09
|Aksa Enerji
|11,28
|9,89
|14,05
|Verusa Holding
|61,20
|54,20
|12,92
|Kartonsan
|85,90
|76,20
|12,73
|Anadolu Grubu Holding
|30,00
|27,11
|10,67
|İş Fin.Kir.
|4,15
|3,75
|10,67
|Koza Altın
|127,40
|115,40
|10,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|21,40
|9,35
|Bizim Mağazaları
|16,36
|14,97
|9,29
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|68,00
|72,50
|-6,21
|Konya Çimento
|1551,60
|1648,30
|-5,87
|Halk GMYO
|3,86
|3,99
|-3,26
|Aygaz
|17,64
|18,15
|-2,81
|Karsan Otomotiv
|5,09
|5,21
|-2,30
|Tekfen Holding
|17,81
|18,11
|-1,66
|Bim Mağazalar
|70,90
|71,95
|-1,46
|Ege Gübre
|220,60
|222,50
|-0,85
|Bagfaş
|27,74
|27,84
|-0,36
|Şekerbank
|1,46
|1,46
|0,00
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Koza Altın
|8.829.305.824
|Garanti Bankası
|7.845.597.070
|Doğan Holding
|7.147.262.398
|Emlak Konut GMYO
|6.812.802.388
|Şişe Cam
|5.895.936.561
|Odaş Elektrik
|4.968.329.872
|Karsan Otomotiv
|4.888.269.656
|Kardemir (D)
|4.804.529.412
|Türk Hava Yolları
|4.032.771.758
|Eczacıbaşı İlaç
|3.595.953.005
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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