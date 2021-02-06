Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)

06.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:13
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding26,4420,4429,35
GSD Holding2,672,3215,09
Aksa Enerji11,289,8914,05
Verusa Holding61,2054,2012,92
Kartonsan85,9076,2012,73
Anadolu Grubu Holding30,0027,1110,67
İş Fin.Kir.4,153,7510,67
Koza Altın127,40115,4010,40
Kordsa Teknik Tekstil23,4021,409,35
Bizim Mağazaları16,3614,979,29
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.68,0072,50-6,21
Konya Çimento1551,601648,30-5,87
Halk GMYO3,863,99-3,26
Aygaz17,6418,15-2,81
Karsan Otomotiv5,095,21-2,30
Tekfen Holding17,8118,11-1,66
Bim Mağazalar70,9071,95-1,46
Ege Gübre220,60222,50-0,85
Bagfaş27,7427,84-0,36
Şekerbank1,461,460,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Koza Altın8.829.305.824

Garanti Bankası7.845.597.070

Doğan Holding7.147.262.398

Emlak Konut GMYO6.812.802.388

Şişe Cam5.895.936.561

Odaş Elektrik4.968.329.872

Karsan Otomotiv4.888.269.656

Kardemir (D)4.804.529.412

Türk Hava Yolları4.032.771.758

Eczacıbaşı İlaç3.595.953.005

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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