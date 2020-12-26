Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
26.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:11
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|64,00
|47,52
|34,68
|Borusan Mannesmann
|30,30
|23,00
|31,74
|Çelebi
|147,00
|118,20
|24,37
|Bursa Çimento
|10,85
|8,92
|21,64
|Koza Altın
|94,70
|79,60
|18,97
|Netaş Telekom.
|24,64
|21,40
|15,14
|Hektaş
|16,62
|14,49
|14,70
|Alarko Holding
|7,80
|6,91
|12,88
|Alarko GMYO
|23,90
|21,20
|12,74
|Koza Madencilik
|15,79
|14,06
|12,30
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,38
|4,19
|-19,33
|Kartonsan
|94,05
|113,73
|-17,31
|Akiş GMYO
|3,56
|3,84
|-7,29
|Net Holding
|3,45
|3,65
|-5,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,78
|14,52
|-5,10
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,14
|-5,07
|İş GMYO
|2,31
|2,40
|-3,75
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,21
|-3,17
|Mavi Giyim
|51,90
|53,50
|-2,99
|Doğan Holding
|3,05
|3,14
|-2,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.186.672.907
|Türk Hava Yolları
|6.715.323.066
|Petkim
|5.711.037.330
|T.S.K.B.
|5.057.814.076
|Şişe Cam
|4.833.846.162
|Koza Altın
|4.724.041.129
|Odaş Elektrik
|4.317.816.779
|Şekerbank
|4.308.431.397
|Aselsan
|4.191.062.681
|Kardemir (D)
|4.032.180.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500