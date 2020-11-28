Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

28.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:12
Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,452,6430,68Selçuk...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,452,6430,68
Selçuk Ecza Deposu11,409,4820,25
DO-CO488,50416,7017,23
Kordsa Teknik Tekstil14,8112,7815,88
Ege Endüstri1630,001415,5015,15
Gübre Fabrik.52,2045,7214,17
Emlak Konut GMYO2,171,9312,44
Logo Yazılım111,0098,8512,29
Çelebi96,5086,3511,75
Akçansa15,1813,6111,54
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv27,9431,20-10,45
Sabancı Holding9,9910,81-7,59
Türk Telekom7,678,10-5,31
Tümosan Motor ve Traktör10,7711,36-5,19
Doğan Holding2,442,56-4,69
Koç Holding18,6819,50-4,21
Türkiye Sigorta5,786,02-3,99
İpek Doğal Enerji11,8512,34-3,97
Anadolu Grubu Holding21,3822,26-3,95
Bursa Çimento9,079,44-3,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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