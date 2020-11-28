Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
28.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:12
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO3,452,6430,68Selçuk...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|3,45
|2,64
|30,68
|Selçuk Ecza Deposu
|11,40
|9,48
|20,25
|DO-CO
|488,50
|416,70
|17,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,81
|12,78
|15,88
|Ege Endüstri
|1630,00
|1415,50
|15,15
|Gübre Fabrik.
|52,20
|45,72
|14,17
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|1,93
|12,44
|Logo Yazılım
|111,00
|98,85
|12,29
|Çelebi
|96,50
|86,35
|11,75
|Akçansa
|15,18
|13,61
|11,54
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|27,94
|31,20
|-10,45
|Sabancı Holding
|9,99
|10,81
|-7,59
|Türk Telekom
|7,67
|8,10
|-5,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,77
|11,36
|-5,19
|Doğan Holding
|2,44
|2,56
|-4,69
|Koç Holding
|18,68
|19,50
|-4,21
|Türkiye Sigorta
|5,78
|6,02
|-3,99
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|12,34
|-3,97
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|22,26
|-3,95
|Bursa Çimento
|9,07
|9,44
|-3,92
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|18.717.669.295
|Türk Hava Yolları
|12.090.759.040
|Kardemir (D)
|11.498.356.286
|Emlak Konut GMYO
|11.459.100.884
|Yapı ve Kredi Bank.
|7.394.258.694
|Şişe Cam
|6.561.601.005
|Gübre Fabrik.
|5.344.718.871
|Tüpraş
|4.794.525.306
|Petkim
|4.510.328.012
|T.S.K.B.
|4.457.646.956
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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