Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

31.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:08
Son dakika... Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1812,80 1238,20 46,41
T.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1812,80 1238,20 46,41
T.S.K.B. 2,55 1,82 40,11
Ford Otosan 108,00 98,20 9,98
Otokar 181,10 170,50 6,22
Enka İnşaat 7,21 7,15 0,84
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,38 4,08 -17,16
Tümosan Motor ve Traktör 9,47 11,36 -16,64
Halk GMYO 2,28 2,72 -16,18
Pınar Süt 19,30 22,88 -15,65
Bagfaş 16,21 19,20 -15,57
Anadolu Efes 19,43 22,94 -15,30
Anadolu Grubu Holding 17,33 20,40 -15,05
Aygaz 10,56 12,42 -14,98
Tat Gıda 10,25 12,04 -14,87
Mavi Giyim 37,70 44,20 -14,71
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
T.S.K.B. 13.178.911.086
Garanti Bankası 4.036.769.251
Şekerbank 4.028.848.272
Şişe Cam 3.123.777.682
Petkim 2.940.827.104
Aselsan 2.646.022.067
Eczacıbaşı İlaç 2.538.804.091
Kardemir (D) 2.054.609.215
Odaş Elektrik 2.044.859.919
Albaraka Türk 1.807.691.013
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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