Son dakika: Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,21 kazançla 1.401,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.379,13 puanı, en yüksek 1.409,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,40 artışla 1.362,72 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,44 primle 2.473,71 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,47 değerle 1.926,52 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi yüzde 0,73 azalışla 1.148,57 puana geriledi.

Türk Traktör en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 1,22 ile Türk Traktör oldu. Onu yüzde 8,98 ile Çan2 Termik, yüzde 8,71 ile Pegasus izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 20,30 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 6,02 ile Esenboğa Elektrik, yüzde 5,12 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 366 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 349 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 590 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 58 milyar 345 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 57 milyar 717 milyon lirayla Koç Holding ve 57 milyar 93 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 artışla 499,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 kazançla 3 bin 315 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,06 değer kaybederek 8,8520 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,06 azalışla 10,2620 lira oldu.

Geçen hafta 12,1430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,95 kayıpla 12,0280 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kaybederek 9,5420 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,77 ile kıymetli madenler fonları ve karma ve değişken fon oldu.

(Sürecek)