Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 2,00 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 6,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 2,00 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 6,73 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları2,00376259117
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları6,201569
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,43896722
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,24725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,9137370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,5771962
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,1242348
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları6,7312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title