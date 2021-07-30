Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2434430140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,04715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6031273
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9578733
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,38806515
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1538335
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3513130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0533330
?????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Tanju Bilgiç Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Sezen Aksu İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:06:29. #1.16#

title