Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

25.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:56
Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,11315176140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3570619
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4723167
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,8171863
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,15732153
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0137298
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4913130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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