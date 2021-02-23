Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

23.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:10
Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02315202112
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0370646
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,02231013
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,77711655
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,06734032
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1237316
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,3613130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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