Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri
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Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri

16.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:44
Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberler... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0731423875
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,12704623
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0722139
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6571656
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,25735914
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,08372611
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6713112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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