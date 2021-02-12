Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri

12.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:39
Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberi: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,04314176140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00705714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1822157
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,25711655
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,08733737
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,01372314
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Numan Kurtulmuş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Demet Akalın Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Metin Oktay
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:42:28. #1.14#
title