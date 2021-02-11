Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

11.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:20
Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0231622096
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,06715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1022913
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,00715120
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07745123
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,01372512
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,3213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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