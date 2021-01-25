BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

25.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:36
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,13262144117
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1254495
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9829227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,051175859
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,04281710
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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