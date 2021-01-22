Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri
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Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri

22.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:44
Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,16309139170
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03715516
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3419019
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,61711160
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,27722547
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,09362115
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1713013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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