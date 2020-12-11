Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri

11.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:56
Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1230124951
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0872657
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4018153
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5868599
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02705910
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,05342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1613310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı
Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı
Son dakika haber | Akedaş'tan Pazarcık'a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım
Son dakika haber | Akedaş'tan Pazarcık'a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Neymar Sörloth Ersun Yanal Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:09:44. #1.15#
title