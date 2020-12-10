Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

10.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:26
Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberi... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0230123862
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2318612
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,0968608
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2170619
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0034259
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7413013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426250
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı
Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği
İş gücü istatistikleri (2)
İş gücü istatistikleri (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:32:20. #1.14#
title