Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri
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Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları bugün yatay seyrederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Son Dakika | Yatırım fonu istatistikleri
14.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:13

Yatırım fonları bugün yatay seyrederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,00 294 209 85
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,04 72 57 15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,12 17 6 11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,08 65 46 19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,01 68 51 17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 34 23 11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,21 13 1 12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,08 25 25 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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