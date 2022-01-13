Yatağında ölü bulunan Ayşenur'un annesi ve dayısı tutuklandı

Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın dün sabah yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Şüphelilerden anneanne Yüksel K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Kader Karadeniz, 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayşenur'un biyolojik babası Erdi K., nüfusta üzerine kayıtlı olduğu Erdoğan Kazık ve anne Kader Karadeniz'den DNA örneği alınmasına da karar verildi.