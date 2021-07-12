Son dakika: Yatağan'da korkutan ev yangını
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Son dakika: Yatağan'da korkutan ev yangını

Son dakika: Yatağan'da korkutan ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Yatağan ilçesi Bahçeyaka mahallesinde ev yangını ihbarı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ev yangınına müdahale etti. Yangında maddi hasar oluşurken yangının evdeki elektrik aksamında çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Son dakika: Yatağan'da korkutan ev yangını
Son dakika: Yatağan'da korkutan ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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