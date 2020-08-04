Son Dakika | Yatağan'da iki semt pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı Son dakika haberleri... Yatağan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında haftada birer gün kurulan iki semt pazarının kapatılmasına karar verildi.

Yatağan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında haftada birer gün kurulan iki semt pazarının kapatılmasına karar verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaptığı toplantıda, ilçede salgınla ilgili alınması gereken önlemleri görüştü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, ilçede son günlerde Kovid-19 vakalarında artış görüldüğü belirtildi.

Artışın önüne geçilmesi için ilçede haftada birer gün kurulan çarşamba ve cumartesi semt pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sebze ve meyve satışı pazar esnafı tarafından mahallelerde araçlarla seyyar olarak tedbirler kapsamında yapılabilecek. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uymaları ve evlerinden dışarıya maskesiz çıkmamaları toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı ile İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karalarında belirlenen kurallara uymaları, uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı ilanen duyurulur."

Kaynak: AA