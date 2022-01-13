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Son Dakika | Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

Son Dakika | Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kar yağışının etkili olduğu bölgedeki evinde rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına paletli ambulansla gelen sağlık ekipleri yetişti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kar yağışının etkili olduğu bölgedeki evinde rahatsızlanan yaşlı kadının imdadına paletli ambulansla gelen sağlık ekipleri yetişti.

Göksun ilçesine bağlı Küçükçamurlu Mahallesi'ndeki evinde bir anda rahatsızlanan Nazife ninenin yakınları, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, yüksek tansiyon ve şeker hastası kadına güçlükle ulaştı. İlk müdahalenin ardından ekipler, paletli ambulansa aldıkları Nazife nineyi Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Son Dakika | Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

Son Dakika | Yaşlı hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

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