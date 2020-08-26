Son dakika... Yaşlı çifti öldürüp, otomobilleriyle kaçmaya çalışırken kaza yapıp yakalandı Son dakika haberleri... Yaşlı çifti öldürüp, otomobilleriyle kaçmaya çalışırken kaza yapıp yakalandı Yaşlı çiftin otomobiliyle kaçan zanlı yakalandı Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşlı çifti öldürüp, çiftin otomobiliyle kaçtığı iddia edilen zanlı, kovalamaca sonucu kaza yaptı.

Yaşlı çifti öldürüp, otomobilleriyle kaçmaya çalışırken kaza yapıp yakalandı

Yaşlı çiftin otomobiliyle kaçan zanlı yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşlı çifti öldürüp, çiftin otomobiliyle kaçtığı iddia edilen zanlı, kovalamaca sonucu kaza yaptı. Yakalanan zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Gazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut ile Vesile Küçükesin çiftinin yaşadığı evden kendilerine ait otomobilin hızla uzaklaştığını fark eden komşuları durumdan şüphelenerek evin yolunu tuttu. Eve giden yaşlı çiftin komşuları, kapı ve pencerenin açık olduğunu fark edince kısa sürede polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 72 yaşındaki Aykut Küçükesin ve eşi 73 yaşındaki Vesile Küçükesin'ni bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin de yaptığı incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit edildi. Yaşlı çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, jandarma ekipleri hızla evden uzaklaşan aracın peşine düştü.

Yaşlı çiftin otomobiliyle kaçan zanlı suç makinesi çıktı

Yapılan araştırmada olay yerinden otomobille kaçan C.Y. isimli zanlı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu trafik kazasına karıştı. Trafik kazası geçiren zanlı C.Y. kıskıvrak yakalanırken, zanlının 30 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Acı haberi duyan yaşlı çiftin komşuları ve yakınları yasa boğuldu.

Kaynak: İHA