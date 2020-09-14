Son Dakika: Yaşlı adamdan zihinsel engelli çocuğuna dayak
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Son Dakika: Yaşlı adamdan zihinsel engelli çocuğuna dayak

Son dakika haberi: Yaşlı adamdan zihinsel engelli çocuğuna dayak Komşuları tarafından kaydedilen dayak görüntüleri sonrası zihinsel engelli üç kardeş devlet korumasına alındı İfadesi alınan baba serbest bırakıldı ISPARTA - Isparta'da yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken...

Son Dakika: Yaşlı adamdan zihinsel engelli çocuğuna dayak
14.09.2020 00:06 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:10

Yaşlı adamdan zihinsel engelli çocuğuna dayak

Komşuları tarafından kaydedilen dayak görüntüleri sonrası zihinsel engelli üç kardeş devlet korumasına alındı

İfadesi alınan baba serbest bırakıldı

ISPARTA - Isparta'da yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülenen 82 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan baba, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın bahçe katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar, pencereden baktıklarında A.A.'nın zihinsel engelli çocuklarından H.A.'yı dövdüğünü gördü. A.A.'nın çocuğunu tokatladığı ve üzerine sandalye ile bastırdığını gören vatandaşlar, olayı bir yandan cep telefonuyla kaydederken, diğer taraftan da polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Polis, çocuğunu darp ettiği iddia edilen A.A.'yı gözaltına alırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından darp edilen H.A. ile kardeşleri A.A. ve M.A. devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba A.A. serbest bırakıldı.

Öte yandan, baba A.A.'nın çocuğunu dövdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıd

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Kaynak: İHA

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