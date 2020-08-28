Son dakika... YAŞLI ADAM YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Bir son dakika haberine göre ANTALYA'DA 3 gündür kendisinden haber alınamayan Yaşar Dener (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

ANTALYA'DA 3 gündür kendisinden haber alınamayan Yaşar Dener (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi 1232 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairede yalnız yaşayan ağabeyi Yaşar Dener'den 3 gündür haber alamayan ve İstanbul'da yaşayan ablası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın sonucu polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Dener'in yaşadığı eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık görevlileri içeride Yaşar Dener'i hareketsiz şekilde kanepe üzerinde yatarken buldu. İçeride ağır bir kokuyla karşılaşan ekipler yaptıkları incelemede yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Belediye tabibi, yaşlı adamın ölümünü şüpheli görürken, olay yeri inceleme ekipleri eve sevk edildi. Ekibin incelemesinin ardından Dener'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Dener'in evinde klimanın açık olduğu ve bu yüzden kokunun çok fazla yayılmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA