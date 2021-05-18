Son Dakika | Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu

Son dakika haberleri... Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü Maden altı mevkiinde meydana geldi. Köylüler yoldan sapan bir traktör olduğunu fark etti. Traktörün yanına gittiklerinde 5 çocuk babası Halil Eryiğit'in (70) traktör kabininde hareketsiz durumda olduğunu fark etti. Durumu jandarma ve 112 ekipleri bildirdiler. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Eryiğit'in öldüğü anlaşıldı. Olay yeri ekipleri incelemesinin ardından cenaze Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Selahattin Eryiğit ise amcasının oğlu Halil Eryiğit'in daha önce iki kez anjiyo olduğunu kaydetti. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı