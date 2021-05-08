Son dakika: Yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattıran 7 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattıran 7 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Yaşı küçük kişiye uyuşturucu sattıran 7 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bahçelievler'de yaşı küçük çocuğa uyuşturucu satışı yaptırıldıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de yaşı küçük çocuğa uyuşturucu satışı yaptırıldıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin kaldığı adreste 1 kilogram 395 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçelievler'de yaşı küçük bir kişiye uyuşturucu madde satışı yaptırıldığı ihbarını, alan polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, gece saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi. Operasyonda, İ.C, S.Ç., U.Ç., A.Ü., M.Y.T., M.B., ve A.Ö., isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskında şüphelilerin kaldığı adreste 1 kilogram 395 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 910 lira, bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile farklı çaplarda 43 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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