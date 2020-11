Son Dakika | Yaşı küçük çocukların şehir içinde dört nala yolculuğu

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir trafiğinde bir türlü önlenemeyen at arabaları, yaşı küçük çocukların adeta oyuncağı oldu.

Son günlerde Eskişehir'de çocuk sürücüler tarafından kullanılan at arabaları araç sürücülerini çileden çıkarıyor. At arabalarının yaşı küçük çocuklar tarafından sürülmesi görenleri hayrete düşürüyor. Bir nevi çocuk oyuncağına dönen at arabaları, hem trafiği hem de sert zeminden dolayı atların sağlığını tehlikeye atıyor. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar konuyla ilgili yetkili kurumlar tarafından önlem alınmasını istiyor. Ayrıca at arabalarını kullanan çocuklardan bazılarının virüs sürecinde maske takmamaları, yolda gördükleri kişileri durdurup sigara ve para istemeleri tedirgin ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı