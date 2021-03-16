Son dakika yaşam: Yunus ekiplerinden minik Tuna'ya ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'da görev yapan ve halk arasında 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören küçük Tuna'yı ziyaret etti.

Çorum'da görev yapan ve halk arasında 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören küçük Tuna'yı ziyaret etti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Tuna Yiğit Taşçı'nın Yunus polislerini çok sevdiği ve onlarla tanışmak istediğinin öğrenilmesi üzerine, Motosikletli Polis Timlerinde görevli ekipler önceki akşam saat 22.10 sıralarında, Tuna Yiğit Taşçı'yı odasında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekipler minik Tuna'ya iyileştiğinde motosiklete bindirme sözü verdi.

Motosikletli Polis Timlerinde (Yunus) görevli polis memurlarının ziyaret ettiği Tuna Yiğit Taşçı'nın bu ziyaretten çok mutlu olduğunu söylerken, ailesi de duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı