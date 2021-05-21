Son dakika yaşam: Yetim çocuklar mektupla istedi, kaymakamlık odalarını yeniledi
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Son dakika yaşam: Yetim çocuklar mektupla istedi, kaymakamlık odalarını yeniledi

Son dakika yaşam: Yetim çocuklar mektupla istedi, kaymakamlık odalarını yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Şefkat eli projesi" ilçe halkı tarafından büyük takdirle karşılanıyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Şefkat eli projesi" ilçe halkı tarafından büyük takdirle karşılanıyor.

Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından, yetim ve öksüz çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan '2021 Yılı Şefkat Eli' projesi ile minik yüreklerin sevindirilmesi devam ediyor.

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve hayırseverlerimizin destekleriyle, proje kapsamında 2 yetim çocuğumuzun odası daha yenilendi. Kaymakamımıza ulaştırdığı mektuplar neticesinde yenilenen odaları teslim edilen çocuklarımız, yeni odalarını çok beğendiler" ifadeleri kullanıldı.

Yetim ve öksüz çocuklarının yenilenen odalarından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Biz böyle olayları televizyonlarda oluyor diye duyardık. İlçemizde yetim ve öksüz çocuklarımıza sahip çıkılması devletimizin varlığını çok güçlü şekilde bizlere hissettiriyor. Kaymakam Mehmet Can İrdelp ilçemize gediğinden beri çok yenilikler yaşanıyor. Allah ondan razı olsun" dediler. - KÜTAHYA

Son dakika yaşam: Yetim çocuklar mektupla istedi, kaymakamlık odalarını yeniledi
Son dakika yaşam: Yetim çocuklar mektupla istedi, kaymakamlık odalarını yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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