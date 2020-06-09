Son dakika yaşam: Yaşlılara nefes aldırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika yaşam: Yaşlılara nefes aldırdılar

Son dakika gelişmesine göre Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı.

Son dakika yaşam: Yaşlılara nefes aldırdılar
09.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:00

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Şehitliği, Tabyaları ve Abdurrahmangazi Türbesini ziyaret etme şansı bulan yaşlı vatandaşlar, spor tesislerini de gezdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz Projesini, yerelde 'Şehirler-Kültürler ve Büyüklerimiz' sloganıyla hafta sonu anlamlı bir faaliyete imza attı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, 65 yaş üstü vatandaşlara Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında unutulmaz anlar yaşattı.

Yakutiye Gençlik Merkezi, yaşlı vatandaşlara şehitlik, tabyalar ve Abdurrahmangazi Türbesine ziyaret etme imkanı sağlarken, son yıllarda şehrin adeta simgelerinden biri haline gelen Atlama Kulerini de gezme şansı sağladı.

Şehit aileleri de unutulmadı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Şehit anne ve babalarını da unutmadı. Şehit anne ve babaları çocuklarının ruhuna Fatiha okurken, oldukça duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi'ne bu hizmeti için teşekkür ettiler.

İlk kez Atlama Kulelerine çıkma ve muhteşem manzarayı görme şansı elde eden 65 yaş üstü vatandaşlar, kendi izin günlerinde adete nefes aldılar.

Sosyal mefafeye riayet

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fırat Altunok, "Bakanlığımızın Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz Projesi var. Bizde bu projeden ilham alarak Şehirler- Kültürler Büyüklerimiz etkinliğimiz dahilinde 65 yaş üstü sokak kısıtlaması olan büyüklerimize kendi izin günlerinde bir jest yaptık" dedi.

Yaşlı vatandaşlara, sosyal mesafe ve covid19 kuralları çerçevesinde şehrin tarihi kültürel ve sportif yerlerinde gezdirdiklerini belirten Altunok, "65 Yaş üstü vatandaşlarımızla atlama kulelerinde Erzurum Türküleri ve manzarası eşliğinde çay içtik sohbet ettik. Monotonluktan bir nebzede olsa onları uzak tuttuk ve onların hayır dualarını aldık. Bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise, gençlik liderlerini bu anlamlı etkinlikten ötürü kutlarken, Koronavirüs sürecinde siperli maske üretimi ile sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına ve bur çok meslek örgütüne destekte bulunduklarını belirtti.

Yılmaz, "Şimdi de gençlik liderlerimiz örnek bir çalışmaya imza atarak yaşlı vatandaşlarımıza kendi izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattılar. Gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu Haber
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Haber
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Seren Serengil Beyazıt Öztürk
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika yaşam: Yaşlılara nefes aldırdılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:46:53. #1.14#
title