Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor

Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine görevlendirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine görevlendirildi.

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından yaraların sarılması için Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi, Delice, Çelebi, Karakeçili, Bahşılı ilçelerinden afet bölgesine gönderilen çok sayıda iş makinesi ve uzman ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin en çok yaşandığı Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere afet bölgesine görevlendirilen Vali Yunus Sezer, koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Sezer, ilçeye bağlı çevre köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sezer, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - KIRIKKALE

Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor
Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor
Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor
Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika yaşam: Vali Sezer, afet bölgesinde: Sel felaketi yaraları sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:08:25. #1.16#

title