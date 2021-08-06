Son dakika yaşam: Trabzon'dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika yaşam: Trabzon'dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi

Son dakika yaşam: Trabzon'dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan MEKAP ayakkabı firması, Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderdi.

Trabzon'un Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan MEKAP ayakkabı firması, Antalya ve Muğla'daki yangın bölgesine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MEKAP Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten İskender "MEKAP olarak, yangınların başladığı ilk günlerden itibaren, üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Yangın bölgelerindeki ekiplerin kullanması için ısıya dayanıklı ayakkabılar göndererek destek verdik ve istek doğrultusunda desteğe devam edeceğiz. Ayrıca TEMA Vakfı'nın başlattığı 'Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasına bin 61 fidan bağışıyla destek olduk. Ülkemizin birlik ve beraberliği ile bunun üstesinden geleceğine inancım tamdır" dedi. - TRABZON

Son dakika yaşam: Trabzon'dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi
Son dakika yaşam: Trabzon'dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler zarar görmedi
Spiker bu kez duygularını gizleyemedi! Gördüğü manzara karşısında 'Her yer yanmış' diyerek hüngür hüngür ağladı
Spiker bu kez duygularını gizleyemedi! Gördüğü manzara karşısında "Her yer yanmış" diyerek hüngür hüngür ağladı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Gülben Ergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika yaşam: Trabzon'dan Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine ısıya dayanıklı ayakkabı gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:30:28. #1.14#

title