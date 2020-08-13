Son dakika yaşam: Tek göz odada yaşam savaşı veriyor
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Son dakika yaşam: Tek göz odada yaşam savaşı veriyor

Son dakika habere göre Zonguldak'ta 3 aydır tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Turgut Mutlu, uzanacak yardım eli bekliyor.

Son dakika yaşam: Tek göz odada yaşam savaşı veriyor
13.08.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:45

Zonguldak'ta 3 aydır tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Turgut Mutlu, uzanacak yardım eli bekliyor. Ailesinin kendisini terk ettiğini söyleyen Mutlu, kardeşinin çabaları sayesinde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Üzülmez Mahallesi Kemerbaca Sokak'ta yaşayan 52 yaşındaki Turgut Mutlu, tek göz odada yaşam savaşı veriyor. Halısı bile olmayan evin elektrik faturasını ödeyemediği için telefon ışığıyla sabahlayan Mutlu, çaresiz uzanacak yardım elini bekliyor.

10 yıldır kalp rahatsızlığı bulunan Turgut Mutlu, geçen Mart ayında kalp krizi geçirdi. By-pass ameliyatı olan Mutlu, 5 aylık tedavi sürecinde evinin kirasını da ödeyemedi. Eşyalarına el konulan Mutlu, Kemerbaca Sokak'ta ikamet eden kardeşine sığındı.

Eşinin terk ettiği, kızlarının ise sahip çıkmadığını söyleyen Turgut Mutlu, sol el ve sol ayağının da felç olmasıyla adeta yaşam savaşı veriyor. Tansiyon ve şeker hastalığının da bulunduğunu söyleyen gözü yaşlı adam, engelli maaşı alabilmek için kardeşinin yardımıyla hastaneye başvurduğunu ancak henüz rapor çıkartamadığını söyledi.

Ekmek alacak parasının olmadığını söyleyen Mutlu, "Hastanedeki tedavi sürecimden sonra erkek kardeşim bana bakıyor. Onların verdikleriyle yemek ihtiyacımı giderebiliyorum. Çok zor durumdayım. Kardeşimin de durumu iyi değil. Yine de bana bakmaya çalışıyorlar. Elektrik faturasını ödeyemedim. Telefon ışığıyla geceyi gündüz ediyorum. Kışın ne yapacağım? Bilmiyorum. Allah rızası için bana yardım etsinler" diyerek gözyaşı döktü. - ZONGULDAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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