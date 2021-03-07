Son dakika yaşam: Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı
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Son dakika yaşam: Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı

07.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:11
Son dakika yaşam: Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı

Son dakika haber... Adana'da sera eğitimi verilen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı.

Adana'da sera eğitimi verilen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı.

Adana Çiftçiler Birliği ile Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Seracı Eğitimi" projesi kapsamında, 100 tarım işçisine seracılık eğitimi verildi. Eğitime katılan Karataş ilçesine bağlı İsahacılı Mahallesindeki 30 kursiyerin çocuklarına da hayırsever vatandaşlar tarafından kışlık mont dağıtımı yapıldı.

Projeden haberdar olduklarında kendilerinin de katkılarının olmasını arzu ettiklerini belirten hayırsever Hulusi Altınyurt ve Sibel Yükselyalçın, toplam 3 bin TL olan 30 montun bedelini karşılayarak, tarım işçilerinin çocuklarına destek oldular. - ADANA

Son dakika yaşam: Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı
Son dakika yaşam: Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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