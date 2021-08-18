Son dakika yaşam: Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor
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Son dakika yaşam: Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor

Son dakika yaşam: Şahinbey'den sel bölgesine destek devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Kastamonu'ya yardım elini uzatarak giyecek ve yiyecek desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi sadece bunlarla yetinmeyip arama kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve ŞAHKUT ekibini gönderdi.

Kastamonu'ya yardım elini uzatarak giyecek ve yiyecek desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi sadece bunlarla yetinmeyip arama kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve ŞAHKUT ekibini gönderdi.

Yaşanan sel felaketinden sonra Kastamonulu kardeşlerine iki kamyon gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmenin yanı sıra iki tırda su gönderen Şahinbey Belediyesi desteğini arttırarak kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve ŞAHKUT ekibini gönderdi. ŞAHKUT ekibi Kastamonu'da ki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

"Kastamonulu kardeşlerimiz yalnız değil"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sel felaketinden etkilenen Kastamonu halkının yanında olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sel felaketinden etkilenen Kastamonulu kardeşlerimize daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunmuştuk. Bu desteğimizin yanı sıra kardeşlerimizin yaralarını biran önce sarmak için iş makinamızı ve belediye bünyemizde kurduğumuz ŞAHKUT (Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma) ekibimizi gönderdik. Orada ki kardeşlerimize verilecek en küçük destek bile çok önemli. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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