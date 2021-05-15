Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
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Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor

Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, pazaryerlerinde yaşlı vatandaşların eşyalarını evlerine kadar taşıyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, pazaryerlerinde yaşlı vatandaşların eşyalarını evlerine kadar taşıyor. Polis aracına konulan pazar arabalarını eve kadar taşıyan polis ekipleri takdir topluyor.

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan tam kapanma sürecinde pazaryerleri ikinci kez açıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de açılan pazaryerleri girişlerinde bir yandan denetimlerini yaparken, bir yandan da vatandaşlara yardımcı oluyor. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Düzce'de, pazaryerlerinden alışveriş yaparak evlerine gitmek isteyen, yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. 5 ayrı noktada kurulan pazaryerlerinde, özellikle yaşlı vatandaşların her biri tek tek evlerine kadar taşındı. Yürüme mesafesinde olanlara yürüyerek, uzak mesafede olanlar ise polis arabaları ile evlerine kadar taşındı. Sıcak havada kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür eden 52 yaşındaki Hacer Özmen, "Allah polislerimizden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ederim. Sıcak havada elimde poşetlerle yürüyemeyince eve kadar bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan tarafından başlatılan proje kapsamında Düzce merkezde kurulan 5 pazaryerinde görevlendirilen 10 ekip, 37 vatandaşa polisin şefkatli elini uzattı. - DÜZCE

Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor
Son dakika yaşam: Polisin kurduğu özel ekip, suçlu değil bakın ne taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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