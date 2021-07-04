Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu
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Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu

Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre NASA'nın düzenlediği yarışmada fotoğrafı birinci seçilen Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu.

NASA'nın düzenlediği yarışmada fotoğrafı birinci seçilen Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli en fazla oy alarak birinci seçilmişti. Bunun üzerine özellikle bölge halkı tarafından yazın en çok tercih edilen mekanların başında gelen Van Gölü sahilleri, düğün sezonuyla birlikte gelin ve damakları da ağırlamaya başladı. Turkuaz görüntüsü ve el değmemiş koylarıyla ilgi gören Van Gölü sahillerinde gelin ve damatlar bol bol fotoğraf çekerek mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Tatvan'da fotoğrafçılık yapan Ejder Bakırhan, gelin ve damatların dış çekim için özellikle Van Gölü'nün sahillerini tercih ettiklerini ve bunun da tanıtım için çok güzel olduğunu belirtti. - BİTLİS

Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu
Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu
Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu
Son dakika yaşam: NASA'nın gözdesi Van Gölü, gelin ve damatların uğrak yeri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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