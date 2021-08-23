Son dakika yaşam: Muradiye'den selzedelere yardım eli
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Son dakika yaşam: Muradiye'den selzedelere yardım eli

Son dakika yaşam: Muradiye'den selzedelere yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Batı Karadeniz Bölgesindeki sel mağdurları için Van'ın Muradiye ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, gönderilmek üzere Van Valiliğine teslim edildi.

Batı Karadeniz Bölgesindeki sel mağdurları için Van'ın Muradiye ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, gönderilmek üzere Van Valiliğine teslim edildi.

Muradiye Kaymakamlığı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde mağdur olan aileler için 'Van Sizinle' adlı yardım kampanyası başlatıldı. Yardım çerçevesinde toplanan malzemeler, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince kolilere yerleştirildi. Yaklaşık 200 koliden oluşan yardım malzemeleri, sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Van Valiliğine gönderildi.

Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, "Muradiye Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde sel felaketinin yaşandığı Karadeniz Bölgemiz için başlattığımız 'Van Sizinle' adlı yardım kampanyamızda hazırladığımız kolilerimizi afet bölgemize ulaştırmak üzere Van Valiliğimize gönderdik. Kampanyamıza destek veren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi. - VAN

Son dakika yaşam: Muradiye'den selzedelere yardım eli
Son dakika yaşam: Muradiye'den selzedelere yardım eli
Son dakika yaşam: Muradiye'den selzedelere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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