Son dakika yaşam: Kaymakam Türkmen, şehit yakınlarının bayramını kutladı
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Son dakika yaşam: Kaymakam Türkmen, şehit yakınlarının bayramını kutladı

Son dakika yaşam: Kaymakam Türkmen, şehit yakınlarının bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vatanları için canlarını veren şehitlerin ailelerini ve gazileri tek tek ziyaret eden Kaymakam Türkmen ile beraberindekiler, şehit yakınları ile bir araya geldi. Her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye özen gösteren Kaymakam Türkmen, şehit aileleriyle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Türkmen, bu güzel vatana hizmet edenleri rahmetle andıklarını söyledi. Kaymakam Türkmen, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanettir. Bizler o emanete sahip çıkmak ve unutmamak için özel günlerde onları ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile ebedi hayata göç eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirten şehit aileleri ve gaziler, Kaymakam Türkmen ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Son dakika yaşam: Kaymakam Türkmen, şehit yakınlarının bayramını kutladı
Son dakika yaşam: Kaymakam Türkmen, şehit yakınlarının bayramını kutladı
Son dakika yaşam: Kaymakam Türkmen, şehit yakınlarının bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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