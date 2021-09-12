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Son dakika yaşam: Kaplıcanın turizme kazandırılmasını istediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika yaşam: Kaplıcanın turizme kazandırılmasını istediler

Son dakika yaşam haberi... Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan kaplıcaların turizme kazandırılması isteniyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan kaplıcaların turizme kazandırılması isteniyor.

Posof Süngülü köyü arazisinde bulunan Adaçayı kenarındaki kaplıcanın bir çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan gölet, çevredeki vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Bölgede yapılacak bir yatırımla kaplıcanın hem sağlık hem de turizme kazandırılacağını belirten vatandaşlar suyun incelenmesini istediler.

Romatizma ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen su vatandaşlar tarafından bidonlara doldurularak evlerine götürülüp evlerinde kullanılıyor. - ARDAHAN

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