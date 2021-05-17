Son dakika yaşam: Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika yaşam: Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı

Son dakika yaşam: Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta, şehit veteriner uzman çavuş Ahmet Akdal, şehadetinin 40. gününde kabri başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ta, şehit veteriner uzman çavuş Ahmet Akdal, şehadetinin 40. gününde kabri başında dualarla anıldı.

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan veteriner uzman çavuş Ahmet Akdal'ın kabri başında anma programı düzenlendi. Şehidin annesi, babası, eşi, kardeşlerinin de katıldığı anma etkinliği, Kur'an tilaveti ve duayla sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika yaşam: Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı
Son dakika yaşam: Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Lale Karabıyık Süleyman Soylu
Magazin Hadise Sibel Can Pınar Altuğ Serdar Ortaç
Spor Muslera Arda Turan Adem Büyük Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika yaşam: Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 15:30:32. #1.13#

title