Son dakika yaşam: Kahramanmaraş'ta lösemili çocuklara destek için kurs açıldı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir çalışma başlatan gençlik merkezi, oyuncak tasarımı için kurs başlattı.

Kahramanmaraş'ta Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bir çalışma başlatan gençlik merkezi, oyuncak tasarımı için kurs başlattı.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, lösemili çocuklara destek için harekete geçti. Kursta ortaya çıkan ürünlerin lösemili çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Lösemili çocukların her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Okay, "Bu güzel projede emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Lösemili çocuklarımızın yanında olmak ve onların mücadelesine ortak olmak son derece önemlidir. Burada elde edilen oyuncaklarla onların moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlanacak. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kurs eğitimini verecek olan Eğitmen Sevim Çıkrıkcı, "Bu kursta ortaya çıkan ürünlerin lösemili çocuklara ulaştırılacak. Lösemili çocukların verdikleri mücadelenin farkındayız. Bu sebeple her zaman lösemili çocukların yanındayız" diyerek kursa destek verenlere ve kursta yoğun gayret gösteren kursiyerlere teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı