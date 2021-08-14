Son dakika yaşam: Kahraman itfaiye eri İHA'ya konuştu

Son dakika yaşam haberi: Muğla'da yangına müdahale ederken ayağı yaralanan ve kendisini tedavi ettikten sonra çalışmaya devam eden itfaiye eri Ali Erim, yaşadıklarını anlattı.

Muğla'da yangına müdahale ederken ayağı yaralanan ve kendisini tedavi ettikten sonra çalışmaya devam eden itfaiye eri Ali Erim, yaşadıklarını anlattı. Erim, "Ayağımdaki yara yürümeme bile engeldi ama 'mücadeleyi bırakmayacağım, ekip arkadaşlarım çalışırken dinlenmeye çekilemem' dedim" ifadelerini kullandı.

Muğla'da devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel ile bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Milas ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için gayretli çabaları devam ederken, müdahale sırasında itfaiye eri 28 yaşındaki Ali Erim ayağından yaralandı. Oturduğu yerde kendisinin tedavisini yapan Erim, yaralı yeri sargı bezi ile sardıktan sonra alevlerle mücadele etmeye devam etti.

Görevinin sona ermesinin ardından bugün kente gelen Ali Erim, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Erim, "Yangın bölgesinde 13 günlük süre zarfında müdahalede bulunduk. Öncelikle bize bu araç ve gereçleri sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İtfaiye Daire Başkanımız, müdürüm ve grup amirlerimize teşekkür ederim. Kutsal bir görev icra ediyoruz. Buradan benim Muğla'ya görevlendirmemiz bile çok büyük bir şanstı. İlk olarak buradan 6 araç ve 19 personel ile Muğla'nın Marmaris ilçesine çıkış yaptık. Daha sonra kriz masası bizi Fethiye ilçesine yönlendirdi. Buraya gittiğimizde ilk işyeri yangınıyla karşılaştık. Hiçbir çağrı ve ihbar almadan olayı görünce müdahale ettik. Sonra da köylerin olduğu orman bölgelerine çıktık. Orman yangınlarının köye sirayetini önledik. Çok hummalı bir çalışmamız oldu. 3 gün hiçbir şekilde dinlenme ve uyuma şansımız olmadı diyebilirim. Bundan dolayı da ayaklarım müthiş derecede su topladı. Zaten bölgede 46 derece sıcaklık vardı. Bu sıcaklıkta ayağınızın çizmenin içerisinde olması da ekstra olumsuz etkiledi. Ayaklarım su toplayıp patlama olunca enfeksiyon kapmış. Yanımızda bulunan sağlık ekipleri tedavi etti. Verdikleri sargı bezinin 2-3 saatte bir değiştirilmesi gerekiyordu. Yürümeme bile engeldi ama 'mücadeleyi bırakmayacağım, ekip arkadaşlarım çalışırken dinlenmeye çekilemem' dedim. Her 3-4 saatte fırsat buldukça ayağımdaki sargıyı değiştirerek görevime devam ettim. Şuan bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir mesleği icra ettiğim için çok mutluyum"

İtfaiye eri Ali Erim, Sonraki görev yerimiz olan termik santral bölgesine geçtik. Orada da hummalı bir çalışmamız oldu. Gerçekten çok duygulandıran anlar oldu. İnancımız doğrultusunda çalışmayı bırakmadık. Köy halkının bile artık evini bırakıp ümidini yitirdikleri bölgeye biz koşarak gittik. Allah'ın izniyle yapacağımızı biliyorduk. Sonra köy halkı ve diğer itfaiye ekipleri bizi sahada görünce bizden cesaret alıp destek oldular. Orada 81 ilden ekipler vardı. Hepimiz tek yürek ve tek bilek olarak birlikte başardık. Bunun şuan vermiş olduğu mutluluk ve gurur tarif edilemez. Çok şükür ki böyle bir mesleği icra ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı