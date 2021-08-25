Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
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Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü

Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sel afetinin yaşandığı bölgede çocuklara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sel afetinin yaşandığı bölgede çocuklara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve İnebolu'nun Özlüce köyünde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, selden etkilenen çocukları ziyaret etti. Sel mağduru çocuklara çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, aynı zamanda çocukların yüzlerini boyadı ve onlarla bir süre oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Çalışmalar hakkında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından sel afetine maruz kalan vatandaşlara ve özellikle kadın ve çocuklara psikolojik destek vermek, hayatın normal akışını sağlamak ve yaşadıkları üzüntüden uzaklaştırmak amacıyla 15 kadın astsubay görevlendirilmiştir. Bu kapsamda; moral ve motivasyonu yükseltmek için İnebolu ilçesi Özlüce köyündeki 23 çocuğa yönelik faaliyetler kapsamında oyuncaklar dağıtılmış, çocuk oyunları düzenlenmiş, boyamalar yapılmıştır. Sel felaketini yaşayan çocuklar bir nebze olsun eğlenerek üzüntülerini unutmuşlardır" denildi.

Ayrıca buna benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu ve Küre ilçeleri ile köylerinde boyama ve oyun etkinliklerinin gerçekleştirildiği ve çocuklara da çeşitli hediyelerin verildiği belirtildi. - KASTAMONU

Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika yaşam: Jandarma personeli, selzede çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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